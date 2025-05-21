Encamp
La 42a edició de l'OTSO Travessa arriba als 1.515 inscrits i presenta dues noves curses
Enguany, també s'han creat les curses infantils i la vertical de dos quilòmetres
Una nova edició de l'OTSO Travessa d'Encamp, la cursa més antiga del país, s'ha presentat aquest dimecres amb xifra rècord de participants i la creació de noves curses. En concret, s'han rebut unes 1.515 inscripcions en la que serà la 42a edició, un nombre que demostra la consolidació total de la cita. "El primer any que vam entrar a formar part de la cursa eren 300 inscrits i ara som més de 1.500. No es tracta de créixer de forma desmesurada, sinó de forma constant", ha declarat el director d'OTSO Sport, Jordi Solé. Un gran assoliment que també s'ha valorat de forma positiva des del comú d'Encamp, on el conseller d'Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha destacat que "cada any millorem la prova i es nota amb la projecció internacional". Enguany, també s'han creat les curses infantils i la vertical de dos quilòmetres, les quals no han assolit els participants desitjats, però es preveu que continuïn creixent amb el pas de les edicions.
Els inscrits de la prova creixen, però les nacionalitats també. De fet, la crescuda més important és la de participants francesos que, enguany, suposa el 19,5% dels inscrits, segons ha mencionat Marot. La nacionalitat predominant continua sent l'espanyola amb un 61,8%, mentre que l'andorrana se situa en el 10,9%, la italiana en el 0,7% i altres nacionalitats en 4,2%. Tot això es tradueix en un fort retorn econòmic. "L'any passat, el 94% dels inscrits van pernoctar al país amb una mitjana d'acompanyats de 3,3 i una despesa mitjana de 100 euros per persona i dia. A més, es va calcular que va haver-hi un retorn econòmic entre 350.000 i 400.000 euros", ha concretat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres. Proves més que suficients per saber que fer la prova al maig, el 2025 serà del 23 al 25 de maig, és "adient i perfecte" per la desestacionalització.
Pel que fa als traçats, la principal novetat és la cursa infantil urbana, de 0,91 quilòmetres per a nens d'entre sis a vuit anys i de nou a onze anys, i la vertical de dos quilòmetres. Les expectatives de participants no s'han assolit, però el director d'Otso Sport ha confirmat que la infantil "segurament és perquè no ha arribat bé el missatge". "Hem focalitzat els esforços en les escoles de la parròquia i, l'any vinent, potser ho ampliem al país. També passarem el missatge als pares de la cursa", ha assenyalat. Per la vertical, en rebre l'homologació ISMF enguany, són coneixedors que l'any vinent podran entrar al calendari, el que farà que "vinguin molts corredors internacionals, sobretot d'Espanya, França i Itàlia". D'altra banda, s'ha tornat a les distàncies de 7, 12, 21, 42 i 48 quilòmetres amb la gran absència de la de 126 quilòmetres. "Hem decidit treure-la per focalitzar-nos en les de 21, 42 i 84, que han pujat molt en inscrits", ha revelat Solé. Com ja es va fer l'any anterior, s'han hagut de canviar els traçats de les tres darreres curses, no per qüestions meteorològiques —les previsions donen un cap de setmana sense precipitacions—, sinó per la gran presència de neu. "Des de protecció civil ens han aconsellat no pujar fins al refugi de l'Illa o al refugi d'Ensagents i hem decidit no arriscar-nos per evitar negligències", ha concretat.
Els premis en metàl·lic tornaran a ser per a les tres distàncies més llargues amb 750, 500 i 250 euros per als primers, segons i tercers classificats, respectivament. Tots els participants obtindran la samarreta i els mitjons oficials de la cita que, en aquesta ocasió, han estat dissenyats per la marca navarresa de Kukuxumusu. "És diferent, però creiem que ha quedat molt maco", ha expressat Solé. Altrament, els infants rebran una medalla i més marxandatge de la cita. "A causa de la demanda, habilitarem un punt de marxandatge de les bandes de cabells, mitjons i samarretes per a tots aquells que vulguin adquirir la roba", han confirmat.
Finalment, es tornarà a repetir amb el control per corredor que es disposava en l'edició passada. En els punts d'avituallament, els participants hauran de passar per un punt de control on, en cas que hi hagi qualsevol accident, es podran localitzar de forma ràpida i eficaç. "L'any passat, gràcies al sistema, vam poder trobar a un home que es va perdre. Els familiars estan més tranquils, ja que es pot controlar des de l'app LiveTrail i també està connectat amb la pantalla que tindrem a la plaça dels Arínsols", ha explicat l'organització. De cara a les següents edicions, es plantegen poder implementar xips per a cada participant.