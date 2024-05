El MoraBanc vol mantenir el bloc per l’any vinent

El MoraBanc Andorra vol mantenir bona part del bloc actual de cara a la propera temporada. Així ho ha explicat el director esportiu i general del club, Francesc Solana, que ha assenyalat que "nosaltres sempre volem mantenir una bona part del grup". De l'actual plantilla sis jugadors tenen contracte (Luz, Somogyi, Okoye, Llovet, Dos Anjos i Montero), però tampoc es preveu que segueixin tots. I és que més enllà de Montero, podria haver-hi alguna sortida més. Dels que acaben, les renovacions de Harding i Maric són la prioritat per part del club.

Balanç temporada MoraBancFernando Galindo

D'altra banda, el president Gorka Aixàs s'ha referit també a la competició europea, i ha destacat que "no tenim prioritat per una competició o altra, com tampoc ho és jugar competició europea l'any vinent", i ha afegit que "quan sabem quina podríem jugar, ho analitzarem amb què ens hem merescut aquesta temporada".