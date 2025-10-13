BÀSQUET
Problema de fortalesa
El vestidor tricolor imputa la mala arrencada de l’equip a la fragilitat mental
“Tenim un problema de fortalesa mental, ens diluïm com el sucre i entrem en un bucle difícil de superar si no mostrem una maduresa més gran”, “volem fer-ho tot perfecte i fallar forma part del joc de vegades, i sembla que al cometre un mínim error se’ns fa un món” o “no estem sent mentalment forts sabent com és aquesta lliga on ningú perdona, i tots tenim ja uns quants anys de professionals i hem de saber que aquestes coses poden passar i els parcials ocorren”. Aquestes paraules de Joan Plaza, Chumi Ortega i Rubén Guerrero exemplifiquen bona part dels problemes del MoraBanc Andorra en aquesta estrena de curs, en què l’equip està mostrant una fragilitat mental enorme (més enllà dels evidents problemes de bàsquet que té encara l’equip a aquestes altures de temporada) que ha dut als tricolors a signar el pitjor inici d’un equip ACB en els deu últims anys, després d’haver-se enfrontat amb dos equips de la part alta com UCAM i Tenerife. S’ha de retrocedir fins a la temporada 2015-2016 per trobar un equip amb pitjor balanç que l’actual MoraBanc (0-2 i -63 punts), i en aquell cas van ser dos els que van fer-ho, el Sevilla, últim classificat amb 0-2 i -74 després de les dues primeres jornades, i el Gipuzkoa Basket, penúltim també amb 0-2 i amb -66 en dos partits.
“Ens diluïm com el sucre i entrem en un bucle difícil de superar”
Entrant en detalls del mal inici de l’equip, un dels jugadors cridats a tenir galons, Kyle Kuric, va afirmar que “hem fet dos partits molt dolents, no juguem bé ni en atac ni en defensa” a més d’agregar que “necessitem mirar-nos cadascú al mirall i donar més, per mi primer és un problema d’energia”. De la seva banda, Rubén Guerrero va destacar que “fallem un parell de safates fàcils, pèrdues absurdes i això ens enfonsa i fa que no siguem capaços de remuntar-ho” i va assenyalar que “no sé si és un tema d’atac o de defensa, és més nostre, de les sensacions que tenim jugant junts, que crec que no estan sent bones”. Però més enllà del diagnòstic, com se soluciona la situació? “Hem de seguir treballant en les coses que hem de fer, tant en defensa com en atac i sentir-nos més còmodes i tenir més confiança”, va destacar Guerrero, que va afegir que “quan hi ha un mal moment estem tots aturats mirant-nos les cares els uns als altres i no estem sent capaços de treure res, llavors penso que és feina”. De la seva banda, Plaza va declarar que “tenim una forma de treballar que acabarà donant fruits i acabarem fent un joc bastant més coherent com l’any passat” i va cloure que “ara mateix estem en pilotes, i hem de seguir creient el que s’ha de fer”.
“Les sensacions que tenim jugant junts no estan sent bones”
Dissabte, una final
Sona estrany dir-ho a meitats d’octubre, però el MoraBanc rep dissabte el Girona en el que pot ser considerat gairebé una final en el duel dos dels pitjors equips de l’ACB en aquest inici de temporada. Sobre aquest partit, el tècnic tricolor, Joan Plaza, va afirmar que “hem de ser conscients dels partits que hem jugat, Múrcia, subcampió de lliga fa dos anys, i Tenerife, que juga finals europees” i va agregar que “al vestidor tenim una piràmide on al capdamunt del tot diu que hem de ser competitius, i no ho estem aconseguint, ara anem a intentar-ho amb un rival que sí que es pressuposa que és de la nostra lliga”. En la mateixa línia, Rubén Guerrero va destacar que “hem de mentalitzar-nos que el proper partit és molt important i hem de sortir moltíssim millor”, mentre que Chumi Ortega va assenyalar que “venen partits molt importants com el del Girona i s’ha de competir, ja no dic guanyar, que tant de bo, però almenys competir i arribar a l’últim quart amb opcions de guanyar” a més de cloure que “és un partit clau per a nosaltres, de moment hem donat molt mala imatge, però és la segona jornada i tenim temps de capgirar la situació, començant per dissabte”.
“És la segona jornada i tenim temps de capgirar la situació”