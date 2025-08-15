BÀSQUET
El MoraBanc defineix el cos tècnic del curs
El club manté la gran majoria de l’‘staff’ encapçalat per Joan Plaza
El MoraBanc Andorra afrontarà una nova temporada amb Joan Plaza com a entrenador principal des de l’inici del curs. El tècnic comptarà amb un cos tècnic de continuïtat format per Paco Vázquez, que encetarà la seva desena temporada al club, Alejandro González i Thomas Schreiner, com a entrenadors ajudants.
“Estem molt contents que tots hagin volgut continuar en el projecte. Fan una feina fonamental”
La principal i única novetat és l’arribada d’Oriol Oliver com a preparador físic. L’àrea mèdica manté la mateixa estructura amb David de Toro i Pol Ausàs com a fisioterapeutes, i Iolanda López i Jordi Verdaguer com a metges. Completen l’equip Chechu Bermudo com a delegat i Ricardo Fernandes com a encarregat de material. El director general, Francesc Solana, va valorar positivament la continuïtat de l’equip tècnic: “En el cos tècnic ja es coneixen entre ells, després de la segona volta de la darrera temporada amb Joan Plaza com a entrenador principal, i són molt complementaris. Estem molt contents que tots hagin volgut continuar en el projecte, la seva feina del dia a dia és fonamental.” Oriol Oliver arriba procedent de l’àrea de rendiment del Barça formatiu i com a responsable de l’àrea de rendiment del Bàsquet Manresa, on també va exercir com a assistent al primer equip. La seva incorporació suposa un reforç clau per afrontar la temporada amb les màximes garanties físiques i competitives. “La incorporació de l’Oriol ens dona noves eines, diferents de les que teníem, en la preparació física”, va explicar Solana.