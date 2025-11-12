ESQUÍ
Una temporada que il·lusiona
La federació enceta el curs amb ambició i més representació que mai, i amb els Jocs d’hivern a Milà com a gran repte
La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) arrenca una temporada que il·lusiona amb més representants que mai en competicions internacionals, en un curs marcat pels Jocs Olímpics d’hivern de Milà i Cortina d’Ampezzo del mes de febrer vinent, i també pel posicionament del país com a referent en l’organització de grans esdeveniments, com ara la Copa del Món femenina d’esquí alpí o el primer Campionat del Món de freeride de la història que es farà durant l’hivern a les nostres muntanyes. “És una temporada amb molta il·lusió, cada any tenim més esportistes, això fa una mica de por perquè costa molts diners, però els resultats avalen la feina que fem i anirem bé”, va assegurar el president de la FAE, Pepi Pintat, al Diari, a més d’afegir que “treballem amb il·lusió, el nostre objectiu és tirar endavant, que un país petit tingui resultats”. En la mateixa línia, el CEO de l’entitat, Carles Visa, va assenyalar que “la temporada es presenta emocionant i intensa amb més de 1.600 federats, tindrem més de 140 curses al país i destaca la Copa del Món i el Mundial de freeride”, a més de cloure que “tenim els Jocs, on no negarem que tenim opcions d’assolir bons resultats, però per arribar-hi bé ens hem de centrar en els reptes immediats”.
“És una temporada amb molta il·lusió [...], els resultats avalen la feina que fem i anirem bé”
El primera espasa de la federació segueix sent Joan Verdú, que ja va obrir el curs a Solden i que va admetre que “cal ser més constants de l’any passat”, ja que “a la Copa del Món condiciona molt si perds dorsals”, a més de considerar que “sabem que som capaços de lluitar amb els millors”. L’esquiador va reconèixer que té els Jocs “entre cella i cella”, però va mostrar-se conscient que “la millor preparació serà fer un bon circuit a la Copa del Món, i com millor arribi, el resultat als Jocs en serà la conseqüència”. Tot i no marcar-se objectius a Milà, Verdú va advertir que “no m’amago i vull anar a totes perquè és un dia i una oportunitat per aconseguir tot el que hem lluitat durant tota la vida”. L’esquiador estarà acompanyat a la Copa del Món per Cande Moreno, que afronta el curs “supermotivada i supercontenta”, i Carla Mijares, que arriba “confiada, amb serenitat i seguretat sobre el meu esquí”, i que espera ser a Milà. A més, Jordina Caminal arrencarà amb Copes d’Europa i podria fer el salt al circuit Mundial, i va destacar que “arribo molt motivada i amb moltes ganes”.
“La millor preparació [per als Jocs] serà fer un bon circuit a la Copa del Món”
Milà, objectiu d'Esteve
Els Jocs de Milà no tan sols estan al punt de mira de l’esquí alpí, també al de l’esquí de fons, i Irineu Esteve va admetre que “són l’objectiu principal”, malgrat no deixar de banda també el Tour de Ski, que “sempre m’agrada i normalment se’m dona bé”, tot i admetre que “l’afrontem amb ganes, però enguany ha canviat i serà més curt, i afavoreix els esprintadors”. Per últim, més enllà de les cites puntuals, la voluntat serà “estar més endavant que l’any passat a la Copa del Món”. També té previst ser als Jocs Gina del Rio, tot i que el principal repte del curs serà “consolidar-me a la Copa del Món, poder estar millor que l’any passat i fer totes les proves regularment”. A més, la fondista posarà el focus en el Mundial sub 23 (l’any passat va ser plata a la cursa d’esprint) i va afirmar que “crec que estarà molt bé perquè hi haurà gent de la meva edat i podré comparar-me més que en categoria absoluta, en què encara hi ha feina per fer”.
“Volem estar més endavant que l’any passat a la Copa del Món”
Altres diciplines
A més de les clàssiques, la FAE també tindrà protagonisme en altres disciplines, com ara el telemarc, amb Lucas Pagès, que vol “estar més al Top 10 i Top 15”, o el freeride, amb Joan Aracil, emocionat per “representar el país al primer Mundial, a casa”.