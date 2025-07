Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Ahmed Madan, amb un temps de 2h28’40”, i Lydia Puyals, amb 3h19’51”, van ser els dominadors de la prova reina, el recorregut 5 estrelles, de la 48a edició de la Volta als Ports, amb més de 600 ciclistes inscrits, el 80% d’ells procedents de fora d’Andorra. El podi masculí del traçat més dur i exigent, de 133 quilòmetres i 3.800 metres de desnivell positiu, el van completar Richard Nikolaienko (2h28’43”) i Gaëtan Danto (2h30’30”), en una classificació molt ajustada al capdavant. En categoria femenina, van acompanyar Puyals, com a segona Alicia Gutiérrez Benito (3h29’05”) i va tancar el podi l’andorrana i exesquiadora Sissi Hinterreitner amb un crono de 3h34’01”. A més, els premis KOM Specialized als millors escaladors dels trams cronometrats van ser per a Lukas Baum, en categoria masculina, i per a Alicia Gutiérrez Benito, en la femenina. La cursa va arrencar a primera hora del matí des de la plaça de les Fontetes, a la Massana, amb cinc recorreguts dissenyats per a diferents nivells de preparació, des de circuits més populars fins al repte físic i mental de coronar cinc ports de muntanya al Principat. Fidel a la seva essència, la prova va mantenir el seu format semicompetitiu, amb diversos trams cronometrats que van determinar la classificació final. El director de la prova, Gerard Riart, va valorar molt positivament la jornada i va remarcar que ja es té la mirada posada en la propera edició.