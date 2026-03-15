CALAIX DE SASTRE
L'hora de conèixer l'home
Trotalibros reincideix amb una nova obra de l’autor americà James Baldwin després de publicar L’habitació d’en Giovanni i Pregoneu-ho als quatre vents. Aquest autor clàssic de la literatura americana i ben poc conegut a casa nostra compila en aquest volum vuit relats que ens parlen de l’addicció, l’autoritat paterna, la brutalitat del món adult o el racisme. Segons l’editor, Baldwin explora les tensions racials, de classe, sexuals i d’identitat mirant directament a l’horror més per entendre’l que no pas per jutjar-lo. Aquesta és una de les apostes del segell andorrà per a aquest Sant Jordi.