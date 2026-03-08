CALAIX DE SASTRE
Les jornades d'història de Canillo
Comú de Canillo
Segona setmana dedicada a la recuperació del passat de Canillo. En aquestes primeres jornades d’història sobre la parròquia organitzades per part del comú hi han passat ponents com Domènec Bascompte, Josep Giribert, Climent Miró i Pau Gonzàlez.
Aquesta setmana és el torn de Cristina Yàñez, sobre les excavacions arqueològiques a Prats; Quim Valera, sobre els espais de poder a la parròquia, i Robert Pastor, que se centrarà en les bruixes. El 16 de març es clouran les jornades amb la projecció de Lluitant per la vida, de Jorge Cebrián.