LES NOSTRES HISTÒRIES
Finançar un canó carlí
Dolors Camarlot de casa Rossell era una gran defensora de la causa carlina. Dolors era filla d’un coronel carlí, i era originària de Talarn, al Pallars Jussà. En aquelles dates, les relacions matrimonials entre Andorra i el Pallars eren molt intenses, possiblement pels contactes relacionats amb la cria i venda de bestiar.
Dolors es va casar amb l’hereu de Casa Rossell, Joaquim de Riba (1816-1867), el qual durant la segona guerra carlina també havia donat suport a la causa a la Seu d’Urgell. Val a dir que Joaquim va ser síndic d’Andorra a la dècada dels seixanta del segle XIX, i deposat en el procés que va portar el país a la Nova Reforma del 1866.
L’estima pel carlisme de Dolors Camarlot li venia, doncs, per tradició familiar i per casament, i no només va ajudar la partida carlina que fugia de la capitulació de Castellciutat, també els va ajudar amb finançar un canó i altre equipament quan els rebels es van fer forts a la plaça urgellenca a partir del 1870.
Altres andorrans com Guillem d’Areny-Plandolit (per cert, rival acèrrim de Joaquim de Riba), també era un gran defensor de la causa. A l’Andorra del moment, la majoria de les grans famílies donaven suport al carlisme, com ho demostra el cas.