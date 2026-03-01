LES NOSTRES HISTÒRIES
Les armes del rei a Andorra
Si parlem del segle XVI, es conserva un privilegi de gran interès emès per Enric IV de França. Enric era descendent dels Foix, que havien estat reis de Navarra, i que després de les guerres pel tron francès va acabar erigint-se com a rei, renunciant, això sí, al protestantisme.
Doncs bé, com a rei va concedir als andorrans el dret de no haver d’acollir tropes al país, i per tant d’estar exempts de mantenir-les i alimentar-les, una de les grans calamitats que patien els habitants de qualsevol lloc d’Europa en temps de guerra, que era gairebé cada dos per tres.
A més, i aquí la part curiosa, el rei donava permís als andorrans per emprar els seus símbols heràldics per demostrar que les valls estaven protegides per ell. I quines eren, aquestes armes? Doncs les vaques del Bearn i els tres pals de la casa de Foix.
Malgrat que Carles Gascón ho plantegi prudentment com una hipòtesi, és molt fàcil establir el vincle entre aquest privilegi per fer servir les armes del rei a Andorra i la composició del futur escut del Principat, que va començar a aparèixer a finals de l’època moderna.
És ben possible, doncs, que el personatge que va vincular Andorra amb la corona francesa fos qui amb un privilegi donés peu al futur escut d’Andorra.