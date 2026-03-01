CALAIX DE SASTRE
5es jornades de bruixeria d'Andorra
Del 6 a l’11 de març tindran lloc les jornades de bruixeria d’Andorra a Sant Julià, amb un seguit de conferències, tallers, activitats teatrals, recitals i degustació de productes. Les jornades s’han convertit en una cita ineludible i, per la vessant històrica, permeten conèixer com es va desenvolupar el procés de cacera de bruixes a les nostres latituds, on el fenomen va ser molt dur. Del segle XVI es conserven molts judicis per crim de bruixeria, un tema que l’historiador Pau Castell ha estudiat en profunditat i sobre el qual ha publicat força.