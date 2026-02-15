LES NOSTRES HISTÒRIES
La justícia de Carnestoltes
Els càrrecs que s’elegien en el si de la Consòrcia per Carnestoltes tenien funcions executives en el marc de la festa. El jutge, sense anar més lluny, tenia la capacitat de sentenciar qualsevol delinqüent que fos presentat davant la seva autoritat. Uns judicis que, pel que sembla, es feien amb gran pompa i lluïment.
Molts veïns de la parròquia es prestaven a delinquir durant aquells dies per ser portats davant la justícia. I quins delictes cometien? Alguns treballar durant el dia de festa i d’altres jugar a cartes a l’hostal i beure fora dels àpats. També les dones es prestaven a ser jutjades, d’aquí que ben mudades anessin a rentar la roba a la font. Tot per tal que els que rebien el càrrec de mossos d’esquadra duguessin els acusats de “delicte” a la plaça per a ser jutjats.
I aleshores, és clar, se li girava feina a l’advocat dels pobres, que “sempre que hi haje algun reu que se li fassa sumària procurarà en defensar-lo y desfer las rahons que donarà lo Fiscal y confondrel ab sas provas que fassin ,és força al Jutge que las del Fiscal.”
Tot plegat, una forma de diversió, disbauxa i ruptura (temporal i acotada) de les regles que marcaven i definien la societat dels nostres avantpassats i de la qual cal tenir memòria.