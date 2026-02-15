CALAIX DE SASTRE
La consòrcia d’andorra
L’any 1977, Pere Canturri va publicar un volum titulat La consòrcia d’Andorra, obra que es va reeditar l’any 1989. És segurament el treball més específic que s’ha publicat fins avui sobre la consòrcia, i té el mèrit d’aportar dades històriques i d’altres de més contemporànies del moment en el qual va ser escrit. A més, presenta un bon nombre d’il·lustracions per conèixer algunes vestimentes tradicionals i fotografies (amb la identificació dels protagonistes) que permeten conèixer de primera mà els membres de la consòrica del segle XX. Una obra vigent i de gran interès encara avui.