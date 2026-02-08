CALAIX DE SASTRE
Cal Rafeló, l’antiga Fàbrica Feig
ISABEL DE LA PARTE I ALBERT MONCUSÍ
Qui més qui menys sap de la relació històrica d’Andorra amb el tabac, però per a molts no és tan conegut el procés de producció i collita de la planta per a la venda i al consum al nostre país. Aquest treball, a mig camí entre la història contemporània i la etnografia, és sens dubte la millor aproximació per a conèixer com va néixer i es va consolidar la indústria del tabac a Andorra a partir de la història de cal Rafeló, l’antiga fàbrica Reig, que va estar activa entre el 1880 i el 1957. Un obra imprescindible per a tot aquell que estigui interessat en la història andorrana en temps recents.