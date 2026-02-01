CALAIX DE SASTRE
Llibre d'Andorra
Com era Andorra el 1958? Alguns en conservaran memòria, d’altres n’hauran sentit a parlar i hi haurà qui li sembli que estiguem parlant d’un altre planeta. Aquella Andorra, que tot just començava el camí de la gran transformació que va viure al llarg de tota la segona meitat del segle passat, la va retratar de manera magistral l’escriptor Lluís Capdevila, exiliat de Catalunya després de la guerra civil espanyola, la qual cosa el va portar a un periple vital també per les nostres valls, a les quals es va acabar jubilant. Una obra amena i diferent a la dels viatgers per a conèixer aquella Andorra avui llunyana.