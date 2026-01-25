El palacio azul de los ingenieros belgas

Publicat per Oliver Vergés Creat: Actualitzat:

L’amor o els canvis d’una societat són elements que sovint apareixen a la literatura. Aquesta novel·la de Fulgencio Argüelles no n’és l’excepció, però l’interès rau en com l’autor és capaç d’explicar el pas de la joventut a l’edat adulta del protagonista, en Nalo, que l’any 1927 entra a treballar com a jardiner al palau dels enginyers belgues que exploten mines a la conca asturiana. Mentre treballa a la casa, no només viurà les primeres experiències amoroses, també viurà de ben a prop els canvis socials que s’estan produïnt a l’Espanya del moment amb la fi de la dictadura i l’arribada de la Segona República.