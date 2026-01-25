LES NOSTRES HISTÒRIES
Un forn de pa a la catedral
Quan parlem del ròmanic a les nostres latituds, immediatament ens ve el cap la imatge de la catedral de la Seu com a exemple paradigmàtic. I, de fet, en certa manera, és lògic que sigui així. Tanmateix, hem de pensar que la catedral no és del tot romànica; només en part. I és que quan els guerrers foixencs al segle XII van assaltar la ciutat la gent s’hi va refugiar i aquesta va ser víctima de setge i profanacions.
El resultat fou que les obres van quedar aturades sine die i que no es van reprendre mai seguint els cànons del romànic. Però la cosa encara va més enllà, perquè en època moderna, un temps molt conflictiu pels problemes relacionats amb el bandolerisme de Nyerros i Cadells, i pels atacs dels protestants occitants, coneguts com a hugonots, van fer que la catedral es fortifiqués com si fos, a més d’espai de culte, una fortalesa militar.
Fins i tot, en aquest context, es va fer un forn de pa, el qual podem veure en la fotografia, que havia de garantir una certa subsistència si en aquell temps hi tornava a haver algun setge.
El forn encara és conserva a la part superior d’una de les dues naus laterals de l’església, la que dona a la plaça dels Oms. Si algun dia senten olor de pa acabat de fer allà a la vora, que no sigui que el forn està en marxa.