CALAIX DE SASTRE
Del néixer al renéixer
Vivències de l'antic Egipte
Fins al 21 de febrer es pot gaudir al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany de l’exposició Del néixer al renéixer. Vivències de l’Antic Egipte, una mostra amb obres provinents del Museu Egipci de Barcelona i que ens parla de com era la vida quotidiana a la riba del Nil fa milers d’anys. L’exposició posa l’accent a mostrar les vivències d’una civilització única, mostrant la maternitat, la infància, el món laboral, la llar, la relació amb el poder i amb la mort. Una gran oportunitat per conèixer des d’Andorra la realitat de l’antic Egipte.