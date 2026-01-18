LES NOSTRES HITÒRIES
Els metges jueus de la Seu
Arnau Isarn de la Cortinada, el 1372, patia per la seva dona, Ramona Iserna, que pel que sembla estava afectada per un “gran mal en lo nas”. Alguns havien considerat que aquella malaltia només podia ser lepra (“meselia, segons diu el document original”).
El cas és que Arnau Isarn va demanar al batlle de la Seu, ensems veguer d’Andorra, que per favor la fes examinar per metges i cirurgians experts. L’examen en qüestió va tenir lloc a la Seu, el 14 de desembre d’aquell mateix any.
Els tres metges i cirurgians encarregats d’examinar la pacient van ser els mestres Deuslosal, Deusloguar i Vitalem, de la Seu i, segons s’especifica, d’origen jueu. L’examen va consistir en una sagnia i en una mirada de les extremitats. Segons els metges, Avicena deia en el seu llibre que calia trobar també indicacions de la malaltia de la lepra en aquestes parts, per bé que la pobra Ramona tenia el mal localitzat al nas.
Finalment, van arribar a la conclusió que no es tractava de lepra, sinó de càncer, i aquest diagnòstic va ser posat per escrit per notari (d’aquí que se’n tingui constància), mentre Ramona i Arnau tornaven cap a la Cortinada amb males notícies.
Així era la medicina a la qual podien accedir els andorrans de fa set segles!