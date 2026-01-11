LES NOSTRES HISTÒRIES
Vestigis de Carlemany
Andorra és plena de vestigis llegendaris de l’emperador Carlemany. A Encamp, per exemple, es diu que a les Bons hi ha un petit com conegut com l’Hort del Bany. La tradició diu que Carlemany el va fer construir per guardar en fresc l’aprovisionament de truites que duia el seu exèrcit i que, fins i tot, hi hauria amagat un tresor.
A la parròquia d’Andorra, a la dreta del pont Pla seguint l’antic camí ral que anava de Can Diumenge a Ordino, hi havia una gran pedra que estrenyia el pas i feia que fos perillós en aquest punt, ja que els cavalls no podien passar amb l’alforja. Carlemany mateix, a cops d’espasa, va descantellar la roca fins a fer el pas prou ample per a ell i els seus cavalls de guerra. També es diu que, a cops d’espasa, va obrir una petita gruta en aquest mateix camí per fer-hi una capcinada i descansar del llarg viatge.
I a Sant Julià, al pui d’Olivesa, en una de les cases andorranes més antigues, sembla que Carlemany hi pernoctà en la seva darrera nit a Andorra abans d’emprendre el camí de tornada i deixar, al port de Fontargent, les famoses argolles o anelles que subjectaven la cadena que marcava els límits entre territoris hispànics i gals.
Tot fruit d’una tradició llegendària molt arrelada!