CALAIX DE SASTRE
El crisol de Dios
DAVID LEVERING LEWIS
Aquesta obra, subtitulada El islam y el nacimiento de Europa (570-1215) i publicada per Paidós, és un d’aquells assaigs que es llegeixen com si fossin una novel·la i que permeten entendre de primera mà com es va forjar l’Europa medieval en el punt de trobada de dues cultures diferents com ho eren la musulmana i la cristiana. Centrat en part en els esdeveniments de l’Europa occidental i de la península Ibèrica, aquest treball és ideal per saber com va néixer i es va forjar el poder dels carolingis, que tanta incidència va tenir a les nostres latituds. Per saber més de Carlemany, és una obra ideal.