CALAIS DE SASTRE
Querido maestro
Correspondència de Pau Casals (1893-1973)
Amb edició i traducció d’Anna Dalmau i Anna Mora (aquesta darrera la nostra especialista de la relació de Pau Casals amb Andorra), l’editorial Acantilado va publicar la correspondència del músic amb molts interlocutors contemporanis, des de compositors i instrumentistes fins a poetes, polítics i intel·lectuals de primer ordre del segle passat. Una correspondència que permet conèixer les preocupacions i els interessos de l’artista, i que ajuden a entendre també el seu compromís per la pau, de la qual es va erigir com a símbol mundial de la seva defensa. Una edició d’un gran interès.