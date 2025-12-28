CALAIX DE SASTRE
Els missatges xifrats de Ràdio Andorra
Ludmilla Lacueva Canut
Divuitè volum de la Llibreria de Pioners, que és el nom de la col·lecció amb què l’escriptora andorrana Ludmilla Lacueva ha batejat la sèrie d’històries breus en forma de relat que per festes nadalenques regala a amics, familiars i coneguts. La història d’enguany la dedica a la cèlebre emissora de Ràdio Andorra, d’Encamp, i compta amb personatges tan destacats com Charles de Gaulle, a més d’altres de totalment ficticis, tan locals com estrangers. Un fantàstic regal que il·lusiona quan hom el rep a la bústia per aquestes dates i que sempre trobaran per llegir a la Biblioteca Nacional.