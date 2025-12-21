CAIXA DE SASTRE
Pedra de tartera
Roser Suñé i Haydée Vila
Amb el nom d’un dels clàssics de la literatura pirinenca, obra de Maria Barbal, les llibreteres de La Trenca i amants de la lletra impresa Roser Suñé i Haydée Vila han batejat aquest pòdcast sobre llibres. Produït i difós per Ràdio Televisió d’Andorra, el programa dona a conèixer llibres, vincles personals amb la literatura i temes diversos. De moment, hom pot gaudir dels dos primers programes, però se’n publica un cada mes, així que si són amants de la lectura i els llibres estiguin atents a les noves propostes que comparteixin Vila i Suñé.