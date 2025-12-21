LES NOSTRES HISTÒRIES
Arxiu Secret del Vaticà
Arxiu Secret del Vaticà: un nom molt misteriós per a un arxiu que bàsicament conserva tota la documentació papal (estrictament, és l’arxiu privat del papa). Com es poden imaginar, si l’Església tradicionalment ha conservat documentació, pensin quanta n’hi pot haver de custodiada a Roma!
Doncs bé, el cas és que en aquest arxiu fins i tot s’hi conserva documentació d’Andorra, que per un motiu o altre va acabar a mans papals. Quan es van crear els Arxius Nacionals d’Andorra, la voluntat era de compilar amb microfilms tota la documentació en arxius estrangers i, és clar, el del Vaticà va ser un dels focus d’interès.
La Lídia Armengol tenia entre cella i cella aconseguir la còpia d’aquella documentació, i es va demanar col·laboració al bisbat per obtenir-la. Des de la Seu van donar-hi suport i es va poder microfilmar, amb el beneplàcit que una còpia quedaria als arxius andorrans mentre que l’altra romandria a l’Arxiu Episcopal d’Urgell.
Gràcies a aquella tasca, avui podem consultar una font important per estudiar el passat d’Andorra des d’Andorra mateix. Qui ho vulgui fins i tot pot consultar en línia els inventaris per fer-se a la idea de tot allò que amaga aquest arxiu vaticà sobre nosaltres.