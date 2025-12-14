CALAIX DE SASTRE
Moments estel·lars de la humanitat
STEFAN ZWEIG
Publicat per Quaderns Crema en català, es tracta possiblement del llibre més cèlebre de Stefan Zweig, en el qual aplega catorze moments fonamentals per a la història de la humanitat. Es tracta de fets cabdals que han tingut conseqüències durant dècades i segles després, com per exemple la caiguda de l’imperi d’Orient, la derrota de Napoleó o el viatge de Lenin a Rússia el 1917, entre d’altres. En el terreny de la ucronia hom podia pensar què hauria passat si aquest fet no s’hagués produït. Doncs bé, aquest llibre justament permet veure les conseqüències de fets importants narrats d’una manera sublim.