CALAIX DE SASTRE
Guía de viajes por la edad media
Qui pensi que a l’edat mitjana la gent no es movia ni viatjava, s’equivoca del tot. Al llarg dels segles medievals, moltes persones van viatjar amunt i avall del món conegut, tal com testimonia aquest volum d’Anthony Bale publicat per Ático de Libros. A través de les seves pàgines podem recórrer el món de l’època a través de viatgers que van recórrer Europa, Àsia i Àfrica, com ara Ruy González de Clavijo, Jordanys Catalani o Ibn Yubair. Amb ells i molts altres podem conèixer com era viatjar en aquella època, un món que era meravellós en l’imaginari de molts però del qual no hi havia imatges com ara.