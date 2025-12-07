LES NOSTRES HISTÒRIES
1803: foc a l’arxiu de Foix
La nit del 28 al 29 d’octubre del 1803, un incendi va afectar l’antic arxiu dels comtes de Foix a la capital originària del seu comtat. Amb aquest, es produïa la pèrdua d’una documentació històrica formidable, clau també per a la història andorrana.
Pel que sembla, l’incendi no va ser fortuït, sinó provocat. Aleshores, l’arxiu contenia documentació parroquial i civil que era important, entre d’altres coses, per determinar els joves que havien de formar part de les lleves dels exèrcits napoleònics. Hem de pensar que les guerres napoleòniques de principis del s. XIX van suposar la mobilització de milers i milers de soldats i el departament de l’Arieja és on es concentrava una altíssima resistència a fer el servei militar i a complir amb les reclutes de soldats exigides. Eliminar cert rastre de noms i edats dels registres existents podia evitar haver d’anar a la guerra, d’aquí l’incendi de l’arxiu.
Per sort, unes dècades abans, part de la documentació foixenca havia estat duta a París per formar una col·lecció de documents que s’anomena Trésor des chartes, que compila documentació de la monarquia francesa i dels seus teòrics drets territorials en època moderna. Per tant, malgrat l’incendi, part d’aquesta documentació ha arribat als nostres dies.