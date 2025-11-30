CALAIX DE SASTRE
El museu de l'elefant
JOAN PERUGA I CARLES PELLERO
La primera novel·la gràfica d’Andorra ha nascut de la mà de l’escriptor Joan Peruga i de l’artista, aquí amb barret de dibuixant, Carles Pellejero. Es tracta de l’adaptació de la ja cèlebre novel·la de l’autor, El museu de l’elefant, escrita el 2013 i que narra les aventures, a la dècada de 1930, de Pau Xavier d’Areny-Plandolit, el del Museu de Ciències Naturals d’Ordino creat a casa seva, i l’elefanta Júlia, que ha d’arribar a Andorra amb l’ajuda de l’anarquista aragonès Mariano. L’elefanta desapareix misteriosament al passeig de la Seu d’Urgell. Una adaptació que convida el lector a veure la història amb altres ulls.