La primera foto d’un andorrà

“Querida Mama: Un amigo me proporcionó una cámara fotográfica que he ensayado y aunque no muy bien he podido sacar el retrato de Ventureta Solares y Cipriano y el mío. Adjuntos se los remito, son las pruebas, el Domingo próximo procuraré corregir los defectos que tienen. Quería darle una sorpresa no he tenido calma para aguardar más.”

Era el 15 l’abril de 1884 (fa 141 anys) quan Joaquim de Riba escrivia aquesta carta a la seva mare, Dolors Camarlot, reproduïda a la imatge de més amunt, i que és el testimoni històric més antic d’una fotografia disparada per un andorrà. La imatge va ser presa a Barcelona, on el fill de casa Rossell d’Ordino residia aleshores estudiant medicina. Era l’època que Andorra patia més durament la crisi de finals de la centúria i molts andorrans vivien fora. D’aquella primeríssima experiència, el jove Joaquim en va fer una passió i avui ostenta el títol de ser el primer fotògraf d’Andorra. D’ell, l’Arxiu Nacional en custodia 702 negatius, els quals conserven algunes de les imatges més antigues que es documenten sobre les nostres valls.

Darrere seu ja en vindrien d’altres, com Guillem d’Areny-Plandolit o Josep Lluís Molné Salnines, ambdós coetanis del tombant del segle XX.