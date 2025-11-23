CALAIX DE SASTRE
Pioners 1884-1954
L'Andorra dels primers fotògrafs
El volum Pioners 1884-1954. L’Andorra dels primers fotògrafs és el catàleg de l’exposició que s’ha inaugurat aquesta mateixa setmana i que recull obres dels primers fotògrafs de la història andorrana, a més de tota la informació relacionada amb la mostra que acull la sala d’exposicions de Govern del Parc Central. Es tracta d’una publicació d’un gran valor si hom té interès per conèixer els onze fotògrafs que van retratar l’Andorra de finals del segle XIX i de principis del XX i que van deixar testimoni de la ràpida evolució del país en aquests anys.