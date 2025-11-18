Activitats a l'aire lliure
L’Snowrow torna a Grandvalira del 12 al 15 de març del 2026
El festival combina música electrònica, activitats de neu i espectacles immersius, i transformarà de nou els sectors del Pas de la Casa i Grau Roig en un gran escenari
Grandvalira Resorts ha confirmat aquest dimarts, durant la presentació de temporada a Barcelona, que el festival Snowrow tornarà als sectors de Grau Roig i Pas de la Casa del 12 al 15 de març del 2026.
El Snowrow, organitzat conjuntament amb elrow, es consolida així com un dels esdeveniments més potents de la temporada d’hivern, després de l’èxit de les edicions del 2023 i 2024, que van atreure més de 8.000 assistents diaris i van exhaurir totes les entrades.
El festival combina música electrònica, activitats de neu i espectacles immersius, i transformarà de nou els sectors del Pas de la Casa i Grau Roig en un gran escenari a l’aire lliure amb múltiples espais i ambientacions temàtiques.
Grandvalira Resorts destaca que la tercera edició mantindrà l’esperit festiu i creatiu que ha convertit el Snowrow en una cita de referència internacional per als amants de la festa i la neu.
La venda d’entrades i el programa detallat s’anunciaran pròximament, però l’organització ja preveu una alta demanda arran de l’expectació generada en anys anteriors.