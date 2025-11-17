Producte nacional a l'exterior
El patrimoni natural i cultural d’Andorra brilla al festival Cinemania del Canadà
El documental ‘Andorra al natural, Patrimoni de la Humanitat’, coproduït amb National Geographic, dona projecció internacional al país com a destinació turística sostenible
El patrimoni natural i cultural d’Andorra ha estat protagonista al festival Cinemania del Canadà, el certamen de cinema francòfon més important d’Amèrica del Nord, que enguany celebra la seva 31a edició.
Durant l’esdeveniment s’ha projectat el documental “Andorra al natural, Patrimoni de la Humanitat”, una producció conjunta amb National Geographic que mostra tres tresors del país reconeguts per la UNESCO: la vall del Madriu-Perafita-Claror, la reserva de la Biosfera d’Ordino i la festa de les falles.
La peça, exhibida a la Cinémathèque Québécoise de Montreal, posa en relleu els valors d’Andorra com a destinació de qualitat, autèntica i respectuosa amb la natura, i ha comptat amb l’assistència de periodistes, operadors turístics i públic general.
Aprofitant la seva presència al festival, Andorra Turisme ha organitzat una presentació per a una cinquantena de professionals de la comunicació i la touroperació del Canadà i el Quebec, amb l’objectiu de promoure el país com a destí sostenible. Per a augmentar la visibilitat, s’ha col·laborat amb Air Canada en el sorteig d’un viatge per a dues persones al Principat.
El documental forma part de la col·laboració continuada entre Andorra Turisme i National Geographic, després de les produccions Andorra al Natural i L’entorn on germinen les idees, que exploren la connexió entre natura, cultura i societat.