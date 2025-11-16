CALAIX DE SASTRE
Londres
VIRGINIA WOOLF I ARNAU SÁNCHEZ CAMPAMÀ
L’editorial andorrana Trotalibros acaba de recuperar i traduir vuit textos de Virginia Woolf sobre Londres, i els ha reunit en una edició il·lustrada per un dels joves talents locals: Arnau Sánchez Campamà. El pròxim dia 19, a les 19 h a la Biblioteca Antoni Morell de la Massana, l’editor Jan Arimany i l’escriptora Laura Tejada presentaran el volum i comptaran amb la presència d’Arnau Sánchez, que exposarà les seves obres, les quals formaran part d’una exposició que es podrà gaudir al llarg dels dies del Saló del Còmic de la Massana. No s’ho perdin.