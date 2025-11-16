LES NOSTRES HISTÒRIES
Llibres de fa mil anys
Com devia ser, una biblioteca, a les nostres latituds, fa mil anys? No s’imaginin una gran col·lecció de llibres i descartin sobretot les biblioteques particulars. Fa mil anys, al bisbat d’Urgell, els llibres estaven fonamentalment a mans de l’Església, ja fos a la seu de la diòcesi, en esglésies parroquials o en els monestirs repartits arreu del país.
Si ens referim a la biblioteca del bisbat, pel que sembla a finals del segle X tenia mig centenar de còdexs amb un total de trenta títols diferents. Si fa no fa, la mateixa quantitat de llibres que hi havia al bisbat de Vic o al monestir de Ripoll, que en tenia seixanta-cinc el 979.
Malauradament, desconeixem el nombre de volums que devien tenir monestirs com ara Sant Serni de Tavèrnoles abans de l’any mil, però sí que sabem que el 1040 en tenia un total de quaranta-cinc.
Sí que tenim notícia d’alguns volums a les parròquies del bisbat d’Urgell a finals del segle X: en total, una setantena de llibres. Que devien ser més n’estem segurs, però aquests setanta són els que apareixen documentats.
En la pràctica totalitat, estem parlant d’obres de caràcter religiós o litúrgic, que eren les que principalment es copiaven i es difonien des dels escriptoris diocesans o monacals.