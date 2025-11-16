Els editors fan les Amèriques camí de la FIL a Guadalajara
Si fa només una dècada ens haguessin dit que una delegació editorial andorrana visitaria la Feria Internacional del Libro a la ciutat mexicana de Guadalajara, hauríem pensat que algú delirava. I és que fa deu anys, Peruga encara havia de publicar Alcanadre a Editorial Andorra, la degana del país; Límits encara estava sota la direcció de Maria Àngels Vilana; al bo d’en Morell li quedaven encara dos llibres a la ploma; Aloma començava a publicar, i Anem tenia tan sols tres títols al catàleg! I és clar, Trotalibros, Medusa, Marinada, Masegosa o Llamps i Trons no eren ni un projecte sobre el paper.
Doncs bé, a finals d’aquest mes, els nostres editors més actius protagonitzaran l’experiència fins ara més exòtica de les lletres andorranes. No amb estand propi, atenent les dificultats logístiques, i no tots els segells, limitant-ho a aquells més actius que tenen línia en castellà i que, a més, tenen autors internacionals. Finalment, la delegació andorrana la formaran Jan Arimany de Trotalibros, David Gálvez de Medusa i també representant d’Anem, i Lluís Viu per Editorial Andorra. Un triumvirat de luxe que comptarà també amb el suport del ministeri de Cultura en la figura de Joan Marc Joval.
La iniciativa ve de lluny, quan en una trobada entre l’Associació d’Editors i el Govern es va plantejar la presència a la fira mexicana, la més important del món en llengua castellana, i el ministeri va recollir el guant i va començar a valorar la proposta el 2024, sabent que enguany Barcelona és la ciutat convidada a la FIL i que, per tant, podia tenir tot el sentit del món que les lletres andorranes hi fossin presents.
De fet, el president de l’Associació d’Editors, Lluís Viu, considera que aquest vincle amb les lletres catalanes és clau, i que ja ho va ser en la presència andorrana a Frankfurt el 2007. Afirma que “viatgem amb la nostra cultura, que no és altra que la catalana”.
Val a dir que, com en el cas de la Feria del Libro de Madrid, el camí cap a la FIL també el va obrir Jan Arimany el 2023, quan hi va ser present i va poder-hi anar amb un dels autors referents del segell Trotalibros: Toni Sala. Amb l’experiència d’haver estat a fires com les de Madrid o Londres, Arimany apunta que “la FIL és potser el doble de gran que la de la capital espanyola, però també té un format diferent, de grans estands de llibreries o distribuïdores per als lectors i també un sector exclusiu per a professionals a l’estil de la britànica, i tot en l’aparador més gran que hi ha del llibre hispanoamericà”.
De fet, a Mèxic, Trotalibros és el vaixell insígnia de l’edició andorrana, un segell que al cap i a la fi juga en el panorama internacional. Com apunta Viu, “ser petit no vol dir que no puguis tenir una repercussió global”. Per a Arimany, el sector editorial andorrà i les veus del país poden trobar-hi també el seu espai. En tot cas, aquesta primera presència conjunta la considera “sobretot d’exploració, per veure què s’hi pot fer i les possibilitats que hi ha de futur”.
Una idea, la d’entendre com funciona una fira d’aquestes característiques i veure quines possibilitats hi ha per als nostres segells que també comparteix David Gálvez, que té clar que “el primer objectiu de la presència al certamen és fer xarxa i establir contactes que puguin ser positius en el futur”. En aquest sentit, l’editor de Medusa no hi va amb unes expectatives tancades, entenent que el segell és petit a Andorra, a Catalunya i a Espanya i que, per tant, a Mèxic encara ho és més. Tot i així, va a Guadalajara amb “un dossier molt ben preparat per donar a conèixer el segell, les obres publicades i amb la finalitat de poder establir algun tipus de col·laboració”, ja sigui amb autors o distribuïdors. Cal recordar que Medusa té dos escriptors mexicans publicats com ho són Emmanuel Vizcaya i Maria Cristina Hall.
I què faran, els editors, a la FIL? A Frankfurt, Editorial Andorra va adquirir els drets de Max Frisch; aquesta vegada el seu editor diu que no va amb la intenció concreta d’adquirir cap publicació, però que està obert a deixar-se sorprendre. En tot cas, apunta que amb aquesta visita, “l’editorial fa el tancament del cercle d’haver tingut presència a les grans fires mundials”.
Però no només es va a una fira d’aquestes característiques a comprar drets, també se’n poden vendre. Arimany creu que “si bé estem lluny de participar d’aquesta dinàmica, és perquè en part no l’hem posat en pràctica” i que “d’anar-hi regularment, serà una cosa natural”. I és clar, també es poden vendre llibres: Viu recorda que Editorial Andorra, a la seva primera època, en venia molts a Llatinoamèrica. Alguns d’autors espanyols que es venien allà i d’altres d’autors pròpiament llatinoamericans.
Gálvez té com un dels objectius poder mirar de col·locar llibres ja publicats en els circuits de venda a l’altre cantó de l’Atlàntic. En aquest sentit, té clar que hi ha un autor que podria trobar el seu petit nínxol de mercat a Mèxic: Iñaki Rubio. L’editorial li ha traduït Morts, qui us ha mort? i la novel·la sobre Picasso Pau de Gósol, obres que poden cridar l’atenció de potencials lectors i agents del llibre.
Trotalibros fa temps que és present a Mèxic a través d’una distribuïdora, però la presència física de l’editor “és important per explicar el segell, per conèixer els lectors i també les seves inquietuds literàries”, però al mateix temps Arimany diu anar-hi amb la voluntat de consolidar la presència del seu catàleg al país, que a diferència d’Argentina o Xile encara no ho està del tot. La intenció és “poder tancar nous acords d’importació i fer difusió de la literatura catalana traduïda, amb autors com Toni Sala o Víctor Català.”
Pel que fa a l’agenda, els editors participaran en una trobada a proposta del mateix ministeri de Cultura andorrà, i pel fet d’anar-hi com a professionals estan rebent propostes per establir trobades concretes, a les quals cada editorial optarà segons l’interès i la línia del segell. El gran desplegament de la literatura de Barcelona, afirma Gálvez que pot ajudar a visibilitzar també la presència andorrana, tenint en compte el contacte que hi ha entre el nostre país i els autors de la ciutat comtal.
L’editor de Trotalibros, per la seva banda, diu que ja té una agenda força tancada de reunions amb llibreters, distribuïdors i també booktubers, ja saben, els influencers del món del llibre com ell mateix, els quals cada vegada tenen una importància més destacada com a prescriptors literaris. De tornada, Arimany també aprofitarà per fer una ronda de contactes amb llibreters de Ciutat de Mèxic i està intentant muntar alguna presentació literària a la mateixa capital.
Per saber-ne els resultats no haurem d’esperar gaire: el 28 posen rumb a Mèxic i el 3 de desembre ja tornen a ser a casa.