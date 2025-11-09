LES NOSTRES HISTÒRIES
Sant Ermengol: 990 anys
Dilluns era 3 de novembre i, per tant, feia anys de la mort del bisbe d’Urgell, Ermengol, de la família dels vescomtes de Conflent. Enguany, la data era rodona, perquè feia exactament nou-cents noranta anys de la tragèdia: aquell dia d’un ja llunyà 1035, Ermengol visitava les obres del pont que feia construir als congostos del Baridà. De fet, fins i tot ens diu la història que hi treballava amb les seves pròpies mans per construir una infraestructura clau en les comunicacions limitades de l’època.
El cas és que patí una fatal caiguda i es va obrir el cap contra les roques. Malgrat que la vida del sant, força escabrosa en els detalls, explica que els canonges de la Seu van recuperar-ne el cos i van enterrar-lo a la catedral d’Urgell (un espai que pel que sembla el mateix bisbe n’havia impulsat la reforma), hi ha una llegenda, segurament força posterior, que diu que el cos va baixar aigües avall i que els veïns d’Organyà el van recuperar. D’aquí que rebin el nom de ganxos, per haver rescatat el cos del prelat amb les ganxes que feien servir els raiers. Sigui com sigui, Ermengol d’Urgell és un d’aquells personatges històrics amb un pes importantíssim a les nostres contrades i si sortint d’Andorra baixen passant per Pont de Bar o per Organyà, recordin-se’n.