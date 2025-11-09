CALAIX DE SASTRE
Gente independiente
Halldór Laxness
Publicat fa noranta anys, aquesta obra està considerada una de les més importants del segle passat i la més destacada de l’autor islandès reconegut amb el Premi Nobel de Literatura. Es tracta d’una epopeia humana ambientada a la Islàndia rural en la qual el protagonista aconsegueix després d’anys de lliurar-se de la servitud i de treballar les seves terres i tenir les seves ovelles. Els fruits d’una lluita obstinada contra la duresa de la terra islandesa, les vicissituds familiars i fins i tot enfront veïns i un clima advers. L’acaba de recuperar Trotalibros, editorial insígnia dels clàssics al país.