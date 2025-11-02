CALAIX DE SASTRE
Tot va passar alhora
Teresa Colom
A la Teresa Colom la coneixem per poeta i escriptora, i també avui per ser la directora de la Fundació Ramon Llull. Com a autora, aquesta tardor ha tornat amb una obra en la qual s’obre en canal per parlar de la seva vida prèvia a l’escriptura, des de la seva infància i joventut fins a l’inici de l’edat adulta i la seva època treballant a la banca del país. Un exercici d’introspecció compartida amb els lectors que no deixa indiferent a qui s’atreveix a entrar directament a la vida de l’autora. Publicat per l’editorial Comanegra, els que l’han llegit i coneixen l’autora diuen entendre-la, ara, una mica més.