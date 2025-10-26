CALAIX DE SASTRE
Hernán Cortés
Esteban Mira Caballos
Hi ha personatges històrics que han generat una gran controvèrsia i Hernán Cortés n’és un. La història del conqueridor de Mèxic és alhora èpica per l’èxit assolit de conquerir un imperi i la seva capital, Tenochtitlan, com tràgica, per la manera com es va produir, amb actes bèl·lics i matances indiscriminades. Aquesta nova biografia del personatge ens acosta la seva trajectòria vital, des dels orígens d’algú destinat a ser un noble menor a ser un dels grans conqueridors. A la vegada, ens mostra totes les facetes d’un moment històric clau i ens ajuda a entendre’l en tota la seva dimensió.