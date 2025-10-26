LES NOSTRES HISTÒRIES
Cèsar Martinell i Andorra
Si una cosa ha demostrat Enric Dilmé amb les seves recerques, escrits i el llibre El darrer segle i mig de l’arquitectura andorrana és que el patrimoni arquitectònic de les darreres dècades a casa nostra és poc conegut. I no parlem ja dels arquitectes que van fer possible aquest patrimoni, com ara Cèsar Martinell (1888-1973).
Nascut a Valls, Martinell va destacar en diversos àmbits, des de l’arquitectura amb edificació residencial i industrial amb cellers cooperatius, fins a la recerca, conservació i divulgació, com per exemple de l’art romànic a casa nostra.
Seguint Dilmé, Martinell va realitzar diverses intervencions en el romànic d’Andorra, primer amb l’entitat Amics de l’Art Vell i en col·laboració amb l’andorrà Xavier Pla, i després a la gran majoria de monuments entre els anys 1962 i 1972.
La darrera proposta que se li coneix és la d’urbanització per al poble de Santa Coloma, de l’any 1967, on Dilmé diu que l’arquitecte plasma les seves idees sobre el tractament dels entorns dels monuments.
Segurament, si consta en la memòria col·lectiva del país és per la seva cèlebre casa dels Russos o Torre dels Russos, també a Santa Coloma, projectada el 1916 i acabada el 1919. Arquitectes que cal recordar.