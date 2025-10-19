LES NOSTRES HISTÒRIES
De Soldeu a Foix: 18 hores
Qui es pensi que els nostres avantpassats viatjaven poc s’equivoquen del tot. Potser no anaven a l’altra punta del món, és evident, però quan calia es movien amb facilitat, acceptant que la durada dels viatges era la que era. Nosaltres ho comparem amb l’actualitat, però, per a ells, cada generació podia viatjar més ràpid que l’anterior. Seguint una publicació d’en Jordi Guillamet, podem saber la durada d’un viatge de Soldeu fins a Foix, un trajecte que els nostres prohoms havien de fer sovint quan calia negociar qualsevol qüestió política de certa importància.
Al segle XIX, per dur a terme aquest viatge, el primer que calia fer era salvar el port d’Envalira. El camí, possiblement amb matxo, tenia una durada d’unes 5 hores fins a l’Ospitalet. D’aquí, seguint el curs del riu, s’anava a Acs passant per Merens. En total 4 hores: dues fins a Merens i les altres dues d’aquesta localitat a Acs. Aquest tram es feia ja amb “jardinera”, un carruatge lleuger.
I des d’Acs fins a Foix el trajecte es feia amb diligència de tracció animal: en total, unes nou hores més. Per tant, cap al 1860, de Soldeu a Foix calien unes 18 hores! Així que, com aquell qui diu, calien uns tres o quatre dies, a ritme ràpid, per anar, reunir-se i tornar.