Israel, el somni i la tragèdia
Parlar del conflicte entre Israel i Palestina és complex, i si hom ho fa amb desconeixement de causa es pot caure en apriorismes i en errors. Per això, sempre és interessant informar-se d’un tema, i en aquest cas, per conèixer la història des dels orígens del sionisme fins a la creació de l’estat d’Israel i l’evolució del conflicte, aquest llibre és una gran eina. Obra d’un gran expert en història contemporània, el malaguanyat Joan B. Culla, el treball ens dona unes quantes claus per conèixer l’origen i l’evolució del conflicte al Pròxim Orient. Se n’ha publicat una versió actualitzada ampliada per Adrià Fortet.