L’Andorre du IXe au XIVe siècle
Si parlem de Bragafolls, qui per primera vegada va donar-li la importància cabdal que el fet mereix va ser Roland Viader, a la seva tesi doctoral publicada com a llibre sota el títol L’Andorre du IXe au XIVe siècle. Montagne, féodalité et communautés, de la mà de Presses Universitaires du Mirail de la Universitat de Tolosa i en col·laboració amb la Fundació Reig. Una obra cabdal per conèixer l’Andorra de la plena edat mitjana i que caldria que estigués també disponible en català. Publicada el 2003, s’ha convertit en una peça clau de la nostra historiografia i base per a qualsevol estudi que es faci del període.