Calaix de sastre
Josep Zulueta i Gomis (1838-1925)
Potser no els sona, el nom de Josep Zulueta, però segur que els sona la urgellenca Cooperativa Lletera del Cadí. Doncs bé, Zulueta en fou el fundador i, en conseqüència, un dels grans impulsors de l’economia lletera a les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya, fonamental per al desenvolupament d’aquests territoris al llarg del segle passat. Però aquest no fou l’únic mèrit d’un polític i economista català, nascut a Barcelona, que va ser diputat a les Corts espanyoles a principi del segle XX. Si en volen saber més, Carles Gascón n’acaba de publicar la biografia a través d’Edicions Salòria.