LES NOSTRES HISTÒRIES
Barrets i bicornis de Foix
Tots sabem que els síndics i consellers del país vesteixen tradicionalment amb el cap cobert. Els primers ho fan amb un bicorni i els consellers amb un tricorni. Aquest abillament tradicional, completat amb el gambeto, es documenta ja en temps del Manual Digest, és a dir, el segle XVIII.
Però hom es pot preguntar com s’ho feien, temps enrere, per aconseguir aquest abillament que marcava el protocol. Doncs a mitjan segle XIX sabem que els barrets s’aconseguien a Foix. A l’Arxiu Nacional es conserva la nota de l’import que devia el síndic Picart, d’Encamp, al mestre barreter M. Cassé, de Foix.
Picart li havia encarregat vint-i-quatre barrets negres i dos bicornis, també negres, a més d’una caixa de fusta per guardar-los, no fos cas que algun conseller despistat se l’endugués a casa i aparegués el dia que tocava amb el cap descobert!
El total de la factura era de 182 francs. I quan seria, això, a l’actualitat, es preguntaran? Segons diu ChatGPT, i tenint en compte l’equivalència de francs en or, això serien avui uns 3.700 euros. Però això, diu, tenint en compte l’equivalència en or; si ens cenyim al valor de 182 francs segons l’evolució històrica de l’IPC, tot plegat haurien estat uns 1.000 euros. Ho troben car?