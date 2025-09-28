LES NOSTRES HISTÒRIES
Sant Macari d’Andorra
Tothom ha sentit a parlar de l’existència d’una altra Andorra, a la província aragonesa de Terol. El que no sap tanta gent és que la llegenda atribueix als vincles amb la nostra Andorra el fet que la localitat aragonesa rebi aquest nom.
Segons la tradició popular, en aquell indret hi havia un nen afectat per trencadura que ni el curandero va poder sanar. Per sort, els ramaders transhumants andorrans hi feien estada i un d’ells va assegurar que sant Macari, d’Andorra, patró dels trencats, el salvaria. Els pares van encomanar el nen al sant i, al cap de ben poc, es va curar.
Els pares, davant de la curació miraculosa, van demanar al pastor que els dugués a Andorra, cosa que va fer l’any següent. Evidentment, la devoció popular va créixer fins que es va acabar instal·lant una imatge del sant a la casa del miracle: sant Macari d’Andorra.
Va ser així com la gent de la contrada que es va assentar en aquell indret van fer del sant el seu patró, i el poble va començar a ser conegut com Andorra fins als nostres dies.
Aquesta història, recollida per Àlvar Valls i Roser Carol a Llegendes d’Andorra, va arribar als autors de la mà de Domènec Bascompte, que, juntament amb Pere Canturri, havia visitat el poble.