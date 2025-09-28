CALAIX DE SASTRE
L'Ossa d'Ordino
Aquest llibre, que es presenta la setmana vinent de la mà del seu autor, Albert Roig, explica els orígens de la festa de l’Ossa d’Ordino, la seva simbologia, l’ancestralitat de la celebració i la importància per a la identitat, la participació popular i els vincles de comunitat que crea. L’obra, publicada per Edicions Sidillà amb coberta il·lustrada per Montse Mayol i amb un bon compendi fotogràfic, permet conèixer l’evolució d’una festa que, conjuntament amb la resta de festes de l’os pirinenques, està inclosa a la Llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la Unesco.