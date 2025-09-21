‘La invenció de occidente’

CALAIX DE SASTRE

La invención de occidente

Oliver Vergés
Oliver Vergés

Occident sempre ha estat occident? És evident que no, que el concepte geogràfic depèn en bona part de des de quin punt de la Terra es mira el món. I també, és clar, del moment històric. Perquè el món conegut no era el mateix a l’antiguitat que a l’època medieval. I, sobretot, el món va canviar amb la descoberta del Nou Món i les noves rutes al llarg de l’època moderna. Aquest magnífic títol, publicat per Ático de Libros, explica la creació de la idea d’Occident i la seva evolució al llarg de la història en un procés en el qual els descobriments hispànics van tenir un paper fonamental.

