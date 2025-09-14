LES NOSTRES HITÒRIES
Permís per matar el gos
Any 1891. Consell de Sancogesma. El Consell General aprova diverses disposicions en relació amb qüestions de sanitat i ordre, entre elles una que dona permís per matar un gos!
Anem a pams, la disposició diu que tot individu ha de posar un morrió al gos que tingui en els seus dominis si aquest surt pel terme. En el cas que algun gos de casa “se jire ab la jent” (és a dir, que s’abuixi contra les persones), o bé si es tracta d’un gos escandalós que borda massa, també haurà de portar morrió; i si cal se l’haurà de tancar o matar.
En cas d’incompliment d’aquesta disposició, l’amo del gos rebrà una sanció de dos duros la primera vegada que incompleixi, mentre que la segona sanció pel mateix motiu duplicarà l’import fins als quatre duros. Però si arriba el cas que el problema persisteix ja no hi haurà pagament que salvi la bèstia, ja que segons diu la disposició, “queda a la tercera tot individuo autorisat per matar-lo”. Així de clar i d’expeditiu, tu.
Hem de pensar que aleshores no hi havia policia ni tampoc una administració desenvolupada per regular i gestionar aquests problemes, d’aquí que al final fos també la gent que participés en l’aplicació de les disposicions. Exemple ras i curt de zero burocràcia, això segur!